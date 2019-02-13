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Halat koptu, akrobatlar 5 metreden yere çakıldı

Çin () – Çin'de vinç yardımı ile 5 metre yüksekte şov yapan 4 akrobat, halat kopunca yere çakıldı. Yaşanan o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi. Olay Çin’in doğusunda bulunan Henan eyaletinde meydana geldi. Bir otelin etkinliği...

Halat koptu, akrobatlar 5 metreden yere çakıldı

Çin () – Çin'de vinç yardımı ile 5 metre yüksekte şov yapan 4 akrobat, halat kopunca yere çakıldı. Yaşanan o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay Çin’in doğusunda bulunan Henan eyaletinde meydana geldi. Bir otelin etkinliği kapsamında 4 akrobat gösteri için davet edildi.

Gösteriyi izleyenlerin kayda aldığı görüntülerde, akrobatların vince bağlı bir halat sayesinde yerden 5 metre yüksekte gösteri yaptığı görülüyor. Gösteri sırasında halat aniden kopuyor ve akrobatlar yere çakılıyor. Gösteriyi izleyenler ise hemen akrobatların yardımına koşup, ambulans çağırıyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada akrobatlardan bir tanesinin hafif yaralandığı, bir tanesinin dişini kaybettiği, birinin korunun kırıldığı ve diğerinin de akciğerinden yaralandığı, fakat hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 

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