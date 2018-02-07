Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi

Nafiz Albayrak / New York, 8 Şubat () - ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçundan tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, avukatları aracılığıyla yaptığı beraat başvurusu,...

Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi

Nafiz Albayrak / New York, 8 Şubat () - ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçundan tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, avukatları aracılığıyla yaptığı beraat başvurusu, Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi. 
Yargıç Berman, İran’a uygulanan ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma,  bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarını birçok kez işlediği gerekçesiyle New York’ta tutuklu olarak yargılanan ve jüri tarafından kendisine yüklenen 6 suçun 5’inden suçlu bulunan Atilla’nın, hakkında ‘beraat kararı verilmesi’ talebini kabul etmedi. Berman, Atilla’nın açık ve adil olarak yargılandığını, mahkemeye sunulan belgeler ile tanık ifadelerinin, Atilla hakkında beraat kararı verilmesini gerektirecek bir durum oluşturmadığını belirtti. 
Atilla, avukatları aracılığıyla 15 Aralık tarihinde, davanın ilk sanığı olan ve daha sonra hem başsavcılık hem de FBI ile işbirliğine giderek tanık konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olmadığı gerekçesiyle kendisine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi için başvurmuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314