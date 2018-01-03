Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu

New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu.



Hakan Atilla davasında jüri karara vardı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde görülen davada, 12 kişilik jüri heyeti, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya yöneltilen 6 ayrı suçun 5’inden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulunurken, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, ve kara para aklama suçuna iştirak etmekten suçlu bulundu. Duruşmayı ve jürinin karar açıklamasını izleyen Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla gözyaşlarına boğuldu.

Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek



ZARRAB HAKKINDA KARARI BERMAN VERECEK



Jürinin Atilla hakkında vereceği karar sonrasında davanın diğer tutuklu sanığı Zarrab için son kararı hakim Berman verecek. Önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak duruşma veya duruşmalarda, Berman, hakkındaki yedi ayrı suçlamayı kabul edip tanıklık yapan Zarrab'ın cezasını belirleyecek. Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde Zarrab'ın yaptığı işbirliği karşılığında hakkında istenilen toplam 135 yıllık maksimum hapis cezasından önemli ölçüde bir ceza indirimi almasının beklendiği kaydedildi