Hadise Almanya'da hayranlarıyla buluştu

Temel Elcivan / Gelsenkirchen, 8 Temmuz () - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde açık hava konseri veren Hadise, kendisini izlemeye gelen yaklaşık beş bini aşkın hayranını coşturdu. Hadise, rahatsız olan ayağından dolayı tek çizme ile hayranlarının karşısına çıktı.

Ünlü sanatçı Hadise, Gelsenkirchen kentinde bulunan Amphitheater'de Kazel Events tarafından düzenlenen Multi Yaz Festivali'nde sahne aldı. Hadise'yi izlemek isteyen müzik severler, Gelsenkirchen ve çevresinden Amphi tiyatro alanına akın etti. Özel orkestrası ve dancı grubu ile sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Sol ayağında çizme, sağ ayağında ise medikal bir ayakkabı ile sahne alan Hadise bir ara hayranlarına, "Gördüğünüz gibi ayağımda bir sakatlık var. Doktorum sahneye çıkmazsan iyi olur dedi, ama ben hayır ne gerekiyorsa verin ben çıkacağım dedim. Belki tam olarak performans gösteremiyorum, ama bir aradayız, beraberiz buda beni mutlu etti. Çok ağrılarım oldu, kaç gündür yatıyorum. Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu, ama buraya geldiğimde organizatörler bana çok iyi baktı" dedi.

Konser için geldiği otelde yaşadığı bir anısını da hayranları ile paylaşan Hadise, "Otel girişinde tekerlekli sandalyede bacağını kaybetmiş bir adam gördüğüm, yinede şükür Allah'ım buradayım, seyircimle karşılaşacağım dedim" diye anlattı.

Konser alanını dolduran müzik severler de, alkışlar eşliğinde Hadise Hadise diye tempo tutarak sanatçıya karşılık verdi.

Perşembe başlayan ve Pazar günü erecek olan Multi Yaz Festivali'nde bugün İrem Derici ile Cem Belevi sahne alacak. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

-Hadise'nin konserinden bölümler

-Konser alanından izleyicilerden detay görüntüler