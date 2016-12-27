Hackerlar Britney Spears’ı ‘‘öldürdü’’ (Yeniden)

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Aralık () – Sony Music Entertaintment’ın resmi Twitter hesabını ele geçiren hackerler buradan Amerikalı ünlü pop şarkıcısı Britney Spears’ın öldüğünü duyurdular. Ele geçirilen Sony’nin Twitter sayfasında hackerler ‘‘Britney Spears bir kaza sonucu öldü. Kısa süre içinde ayrıntı vereceğiz’’ diye yazdılar. Müzik şirketi Sony yaptığı açıklamayla meydana gelen olaydan dolayı ünlü sanatçı ve sevenlerinden özür diledi. Sony’den yapılan açıklamada ‘‘Twitter hesabımız hacklenmiş ancak durum şuan kontrolümüz altındadır. Sahte mesajların hemen ardından etiketler temizlenmiştir’’ denildi. Ünlü yıldızın menajeri de Adam Leber da yaptığı açıklama ile Britney Spears’ın sağ olduğunu açıkladı.