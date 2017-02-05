Güzeller Kanarya adasında podyuma hazırlanıyor

Almanya güzellik yarışması ‘Miss Germany 2017’ finali için podyuma çıkacak olan 22 güzel İspanya'nın Kanarya adalarından biri olan Fuertaventura adasında podyuma hazırlanıyor. Yaşları 17-28 olan 22 güzel 18 şubat Cumartesi akşamı Almanya’nın en büyük eğlence parkı olan Freiburg kentin Rust kasabasında bulunan Avrupa parkında podyuma çıkacak. Büyük finale Atlas Okyanusunda hazırlanan Alman güzeller’de heyecan dorukta. Ülkenin en güzel 22 kızı önümüzdeki hafta Almanya’ya geri dönüyor. Final için son provalarını Avrupa parkında tamamlayacak olan güzelleri bu yıl 90. güzellik yarışmasın jübilesinde sürprizler bekliyor. Büyük finalin biletleri şimdiden tükendi. Finale 200’e yakın basın akredite oldu.