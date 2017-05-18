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Gürcistan’da tarımsal meteoroloji ölçümleri analiz edilerek çiftçilerle paylaşılacak

İstanbul, 18 Mayıs () – Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde yaklaşık 8 bin çiftçi gelecek aydan itibaren cep telefonlarından ücretsiz mesajlar almaya başlayacak. Gönderilen mesajlarla çiftçilere ekili bitkilerine ne zaman, nasıl ve ne kadar...

Gürcistan’da tarımsal meteoroloji ölçümleri analiz edilerek çiftçilerle paylaşılacak

İstanbul, 18 Mayıs () – Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde yaklaşık 8 bin çiftçi gelecek aydan itibaren cep telefonlarından ücretsiz mesajlar almaya başlayacak. Gönderilen mesajlarla çiftçilere ekili bitkilerine ne zaman, nasıl ve ne kadar bakım yapması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunacak. Bu girişim bitki hastalıklarının yayılmasını azaltmayı amaçlıyor.
SMS ile yollanan tavsiyeler, Avusturya’daki 22 tarımsal meteoroloji istasyonundan sağlanan bilgilere dayanıyor. Bu istasyonlar Kakheti’deki 8 belediyenin hepsinde tarımsal alanlara kurulmuş durumda.
Bu buluş Avusturya Kalkınma İşbirliği (ADC) ve Avrupa Birliği’nin Kapsamlı Kurum İnşa Programı’nın (CIB) finanse ettiği bir BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) projesinin ürünü.  Projenin başlangıçtaki amacı bitki hastalıklarının yayılma riskinin yüksek olduğu dönemlerde hava tahmininde bulunmak için hava sıcaklığını, nem ve diğer faktörleri kullanan tarımsal meteoroloji istasyonları ağı oluşturarak, çiftçilerin hava koşullarına göre bitkilerine bakım yapmalarını ve daha az tarımsal kimyasal kullanmaya teşvik etmekti.
FAO Gürcistan Temsilci Yardımcısı Mamuka Meskhi “Hava durumu tarımda özellikle çok önemli. Aynı hava koşulları bitkileri çeşitli yetişme aşamalarında farklı etkiler. Bu nedenle bitkilerin her bir gelişme aşamasında hava durumunu ve bitkilerin buna nasıl tepki verdiğini bilmek gerekiyor. Tarımsal meteoroloji istasyonlarından elde edilen bilgiler çiftçilere zaman ve para tasarrufu sağlayacak; yüksek kalitede sağlıklı ürünler almalarına imkan verecek.” dedi. 
Gürcistan Tarım Bakanlığı Ulusal Gıda Ajansı hava durumu istasyonlarından alınan sonuçların analizinden ve sağlanan bilgilerin dağıtımından sorumlu olacak, işlenen bilgiler Kakheti’nin 57 köyündeki çiftçilere servis edilecek.
Ulusal Gıda Ajansı Bitki Koruma Birimi Başkanı Nikoloz Meskhi de “Tarımsal meteoroloji istasyonlarının yardımı ile sebze, tahıl ve meyve bitki hastalıklarını tahmin edebileceğiz. Bu bilgileri her istasyonun 5 km çevresindeki tarım arazilerinin sahiplerine göndereceğiz. Onlar da bitkilere en uygun bakımı yapabilecek.” dedi.
Kakheti’deki 8 belediyenin tümünde gerçekleştirilen sunumlarda
çiftçiler yeni sistemin faydaları hakkında bilgilendirildiler. Tarım Bakanlığı projeyi gelecekte genişletmeyi planlıyor.

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