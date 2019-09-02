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Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze istifa etti
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Bakhtadze, Twitter hesabından başbakanlık görevini yerine getirdiğini ve bugün itibari ile istifa ettiğini duyurdu. Bakhtadze mesajında, “2018’de...
DIŞ HABERLER 02.09.2019, 13:10
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Bakhtadze, Twitter hesabından başbakanlık görevini yerine getirdiğini ve bugün itibari ile istifa ettiğini duyurdu.
Bakhtadze mesajında, “2018’de Gürcistan Başbakanı görevine gelmemin amacı ve ana hedefi, ülkenin gelişmesi ve gelecek yıllarda ulusal hedeflerimize ulaşılmasını sağlamaktı. Aynı zamanda stratejik bir kalkınma sistemi oluşturmak ve uygulamaktı. Tüm bunlar gerçekleşti. İstifa etmeye karar verdim. Çünkü bu aşamadaki görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Seleflerime ve yeni Başbakana başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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