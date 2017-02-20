Güney Sudan’da kıtlık ilan edildi

İstanbul, 20 Şubat () – Güney Sudan’ın bazı bölgelerinde kıtlık ilan edildi. Birleşmiş Milletler Temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamaya göre, savaç ve çöken ekonomi 100 bin Sudan vatandaşını açlığa mahkum etti.

Afrika’nın en uzun süren çatışmalarından biri olan ve üç yıl süren iç savaş sonucunda, refah umutları yok olan ülkede, on binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri ve BM Temsilcilikleri’ne göre, kıtlık ilan edilen bölgedeki 100 bin kişinin dışında, yaklaşık bir milyon kişi ise hayatına kıtlık eşiğinde devam ediyor. Dünya Gıda Programı ve BM Temsilcilikleri, giderek artan kıtlık tehlikesini tersine çevirmek için engellenmemiş insani yardımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar.

Kıtlık, ilk olarak 2010 Ekim 2012 Nisan aylarında 250 bin kişinin açlıktan ölmesi üzerine, 2011 yılında Somali’de ilan edilmişti.

BM yetkilileri, Yemen, Somali ve Nijerya’nın da kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

WFP, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Unicef tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan’da 4.9 milyon kişinin acil olarak gıda ve tarımsal yardıma ihtiyacı var.

WFP Sudan Direktörü Joyce Luma, “Bu insan elinden çıkmış bir kıtlık. Dünya Gıda Programı ve insanı yardım kuruluşları bu felaketi önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar fakat insani yardımlar ancak bir noktaya kadar yardımcı olabilir.” dedi.