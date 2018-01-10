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Güney Kutbunda yağan yağmur bilim insanlarını endişelendiriyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak () – Küresel ısınmanın doğuracağı sonuçlar hakkında endişeler devam ederken, Güney Kutbunda yağmur yağması, bilim insanları ve çevreci aktivistleri endişelendiriyor. Güney Kutbu uzmanı David Bromwich,...

Güney Kutbunda yağan yağmur bilim insanlarını endişelendiriyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak () – Küresel ısınmanın doğuracağı sonuçlar hakkında endişeler devam ederken, Güney Kutbunda yağmur yağması, bilim insanları ve çevreci aktivistleri endişelendiriyor.
Güney Kutbu uzmanı David Bromwich, bölgede yağmur yağmasını gelecekte küresel ısınma sebebiyle yaşanacakların küçük bir örneği olduğunu söyledi. Şuan göreceli olarak yavaş bir tempoda eriyen buzulların, erimeyle ısındığını ve ısınan suların daha fazla buzulun erimesine yol açacağını söylerken bu domino etkisinin katı halde olan buzulların dengesini bozduğunu ve giderek daha fazla buzulun eriyerek okyanusa karıştığını duyurdu.
Çevreci aktivist David Suzuki, insanlığın dünyaya verdiği zararı engellemek ve konu hakkında bir bilinç yaratmaya çalıştıkları ancak çabaların istenen etkiyi yaratmadığını söyledi.
Güney Kutbu’nda yağan yağmur sebebiyle hızlanan erimelerin yaklaşık bir metre civarı buzul kaybına yol açacağı ve bu durumun dünya çapında sellere yol açacağı öngörülüyor.

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