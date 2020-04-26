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Güney Korie Lideri Kim öldü mü? Yerine Kim geçecek?

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un öldüğü iddia edildi. Japon medyasının bitkisel hayatta olduğunu öne sürdüğü Kim Jong Un'un Çin'deki bir televizyon kanalı tarafından, hayatını kaybettiği iddia edildi.

DIŞ HABERLER 26.04.2020, 11:45 Murat Aydın
Güney Korie Lideri Kim öldü mü? Yerine Kim geçecek?

Kim Jong Un öldü mü? Yerine geçecek isim kulislerde konuşuluyor

Çin'deki bir televizyon kanalı, Japon medyasının bitkisel hayatta olduğunu öne sürdüğü Kim Jong Un'un hayatını kaybettiğini iddia etti. ÖABD medyası da ailesinde şeker hastalığı ve kalp sorunları olan Kim'in babası Kim Jong Il kalp krizi geçirerek ölmüştü. Kim'in yerine ise kız kardeşinin geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Son günlerde başta uluslararası basın olmak üzere sosyal medyada sıklıkla konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğü söylentileri, Japon medyasının bitkisel hayata girdiğini iddia etmesiyle ayyuka çıkmıştı.

Japonlar, başarısız bir kalp ameliyatı sırasında Kim'in bitkisel hayata girdiğini iddia etmişti.

Japonların inanılmaz iddiasının ardından bu kez Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi'ndeki HKS TV, Kim'in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

KİM YERE YIĞILDI
İngiliz medyasında da yer alan habere göre, Kim yaşadığı ufak bir kalp sorunu nedeniyle daha önce Çinli doktorlar tarafından ziyaret edilmiş ve bazı tavsiyelerde bulunulmuştu.

Kuzey Kore liderinin durumu ağır

Haberde ayrıca Kim'in ülkenin kırsal bir bölgesini ziyareti sırasında göğsünü tutarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Olay sonrası doktorların hemen hastaneye kaldırdığı Kim'in ameliyata alındığı ve ameliyattan çıkamadığı iddia edildi.

Japon medyası Kim'in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürdü.

TREN GERÇEKTEN DE O BÖLGEDE

Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli Amerikalı bir düşünce kuruluşunun elindeki uydu görüntülerine göre, Kuzey Kore lideri Kim'e ait olduğu düşünülen bir tren bu hafta kırsal bölgeleri ziyaret etti.

ABD'li kuruluşun açıklaması, Japon medyasının Kim'in kırsal kesimleri ziyaret ederken kalp krizi geçirdiği iddiasından sonra basına yansıdı.

Haberi “flaş gelişme” olarak duyuran Reuters ise “Muhtemelen Kim'e ait olan tren tatil beldesinde tespit edildi” dedi.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Kim’in kalbini tutarak yere yığıldığı bölgede Kuzey Kore liderinin treni de bulunuyor.

İDDİALAR HENÜZ YALANLANMADI

Haberde, Kim'in treni olduğu iddia edilen trenin 21-23 Nisan tarihlerinde Wonsan'daki liderlik istasyonunda park halinde bulunduğu belirtildi.

38 North adlı araştırma grubunun açıklamalarını teyit edemediğini belirten Reuters, araştırma ekibinin “Trenin yeri Wondan'da olsa bile bu Kim'in orada olduğunu göstermiyor ya da sağlık durumuna ilişkin kesin bir bilgi vermiyor ancak Kim'in ülkenin doğu kıyısında seçkin bir bölgede kaldığı iddialarını destekliyor” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Kim’in yerine kız kardeşi Kim Yo Jong’un geçmesi bekleniyor.

BABASI DA KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ

ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post, Kuzey Kore liderinin ailesinin geçmişinde de kalp rahatsızlıkları ve şeker hastalığı olduğunu hatırlattı.

Gazete, Kim’in son dönemde çok kilo aldığını ve ortalama bir sumo güreşçisi gibi olduğunu yazarken, tam bir sigara tiryakisi olduğunu vurguladı ve “Ailesinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı mevcut. Günde 4 paket sigara içiyor” yorumu yapıldı.

Kim Jong Un’un alkol tüketmeyi de çok sevdiği belirtilirken, “2012’de o kadar kilo aldı ki bileğinde bir kist oluştu. Bunu da ameliyat ile almak zorunda kaldılar” ifadesi kullanıldı.

Kim Jong Un’un babası Kim Jong Il de 2011’de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

KİM’İN YERİNE KARDEŞİ Mİ GELECEK?

İddiaların önü alınamayınca uluslararası kamuoyu Kim’in yerine kimin geleceğini tartışmaya başladı… Kulislerde Kim Jong Il’in en sevdiği çocuğu olan ve Kim Jong-un’un kız kardeşi olarak bilinen Kim Yo Jong’un ülkenin başına geleceği iddia edildi.

İsviçre’de eğitim aldıktan sonra 2000’lerin başında ülkeye dönen Kim Yo Jong’a “Kuzey Kore’nin Ivanka Trump’ı” lakabı takıldı. Ağabeyi ile yakın bir ilişki içerisinde olan Kim Yo Jong, “Kuzey Kore’nin propaganda biriminin başında ve geçen günlerde füze denemesine tepki gösteren Güney Kore’ye, “Korkan köpek havlar” diyerek çok sert bir çıkış yapmıştı.

#Kim Jong #japonya #GüneyKore #Kim Yo Jong
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