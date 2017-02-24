Güney Kore’de kimyasal silah korkusu: Kuzey’in elinde 5 bin ton stok olabilir

Sadi Kaymaz / Pekin, 24 Şubat () - Kuzey Kore lideri Kim Jongun'un üvey kardeşine yapılan suikastta sinir gazı ajanı VX kullanıldığının anlaşılmasının ardından, Güney Kore’de Pyongyang yönetiminin elindeki kimyasal silahlara dikkat çekiliyor.

Seul merkezli Korea Times gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin envanterinde tonlarca VX ajanı bulunuyor. Düşük bir maliyetle küçük laboratuvarlarda üretilebilen V grubu gazlar, vücut tarafından deri, burun ya da göz aracılığıyla bir kaç gram emildiği takdirde sinir sistemini tahrip ederek kolaylıkla ölüme yol açabiliyor. Kuzey Kore'nin stoklarında VX ve sarin dahil olmak üzere en az 16 çeşit sinir gazı ajanı mevcut.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’nca 2014'te yayımlanan bir rapora göre, kimyasal silah üretimine 1980'lerde başlayan Pyongyang yönetiminin envanterinde 2500 ila 5000 ton kimyasal silah var. Kuzey topraklarında kimyasal ya da biyolojik silah üretiminin yapıldığı 8 tesis bulunuyor.

Savunma analisti Joseph Bermudez, ABD-Kore Enstitüsü'ne bağlı 38North adlı internet sitesine 2013 yılında yayımlanan yazısında, Kuzey Kore'nin elinde önemli miktar ve türlerde kimyasal silahlar yer aldığını, rejimin bu silahları balistik füzeler aracılığıyla ya da gayri nizami yollarla kullanma yeteneğine sahip olduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahı olarak listelenen VX sinir gazını yasaklayan uluslararası antlaşmalarda Kuzey Kore'nin imzası yok.

Washington merkezli Nükleer Tehdit Girişimi tarafından 2015'te yayımlanan raporda, kimyasal silah bulundurmadığını öne süren Kuzey Kore'nin, ABD ve Rusya'nın ardından en çok kimyasal silah stokuna sahip ülke olduğu öne sürülmüştü.

KİMYASAL SİLAHLARIN EN ÖLÜMCÜLÜ

V grubu gazlar arasında yer alan VX ajanı, kimyasal silahların en ölümcülü olarak biliniyor. Tatsız ve kokusuz sıvı kimyasal, vücuda nüfuz ettiği takdirde sinir sistemi felce uğratıyor. En hafif temaslarda dahi görme bozukluğu ve bilinç kayıplarına yol açabilen VX ajanının 5-6 gramı kolayca ölüme neden olabiliyor. 160 devletin imzasıyla 1997'de yürürlüğe giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'yle yasaklanan VX, vücuda solunum, cilt, sindirim sistemi aracılığıyla nüfuz ediyor. Çabuk buharlaşmayan ya da donmayan VX'in etkileri günlerce sürebiliyor.