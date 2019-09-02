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Güney Kore’de 74 öğrenci gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu
Güney Kore’de 74 lise öğrencisi, okuldaki gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu. Daegu kentindeki Gyeongsang Kız Lisesi’ndeki gaz sızıntısı, 74 öğrencinin hastanelik olmasına neden oldu. Öğrencilerin kusma ve nefes darlığı gibi...
DIŞ HABERLER 02.09.2019, 15:39
Güney Kore’de 74 lise öğrencisi, okuldaki gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu.
Daegu kentindeki Gyeongsang Kız Lisesi’ndeki gaz sızıntısı, 74 öğrencinin hastanelik olmasına neden oldu. Öğrencilerin kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı; durumlarının kritik olmadığı bildirildi.
Olayın, açılış töreninde gerçekleştiği ve o sırada okulda 800 öğrencinin bulunduğu belirtildi.
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