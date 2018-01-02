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Güney Kore Kuzey Kore'yi tarafsız bölgede görüşmeye davet etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () - Güney Kore yönetimi, Kış Olimpiyatları'nda gerçekleşebilecek olası bir işbirliğini tartışmak için Kuzey Kore'yi tarafsız bölgede görüşmeye davet etti. Güney Kore, Gangwon ilinde bulunan Pyeongchang...

Güney Kore Kuzey Kore'yi tarafsız bölgede görüşmeye davet etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () - Güney Kore yönetimi, Kış Olimpiyatları'nda gerçekleşebilecek olası bir işbirliğini tartışmak için Kuzey Kore'yi tarafsız bölgede görüşmeye davet etti.
Güney Kore, Gangwon ilinde bulunan Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda olası bir işbirliği için Kuzey Kore yönetimini 9 Ocak'ta görüşmeye davet etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yeni yıl kutlamaları sırasında, Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyat oyunlarının başarılı geçmesi için Güneyli "hemşerilerine" yardım teklif etmiş ve devlet yönetimindeki Kuzey Kore medyasında yer alan konuşmasında "Olimpiyatlar için güneye bir heyet göndermeye hazırız. Bu durum sayesinde kuzey ve güney tekrar bir araya gelebilir" demişti.
Kim Jong-Un'un açıklamalarının ardından Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myong-gyon, Kuzey Kore yetkililerini iki ülke arasında tarafsız bölge olarak varsayılan Panmunjom'da 9 Ocak'ta görüşmeye davet etti. Gerçekleştirdiği basın açıklamasında Myong-gyon kararın ABD ile tartışıldığını söyledi ve "Askıya alınan Kore arası iletişimlerin sağlamlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. İki Kore ülkesinin tarafsız bölgede gündem maddeleri ve heyetlerin uzlaşması konularında görüşmelerini teklif ediyoruz" dedi.
Kim Jong-Un'un konuşmasına rağmen henüz Kuzey Kore'nin cevap vermediği görüşmenin gerçekleşmesi durumunda, Kuzey ve Güney Kore yetkilileri iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir araya gelmiş olacak.

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