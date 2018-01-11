türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
İstanbul'da henüz kar yok kış lastiği cezası var
Sürücüleri şoke eden ceza... Kar...
Şehit karı-kocanın köylüleri korucu oldu
Mezarları 27 yıl sonra şehitliğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...

Güney Kore kripto parayı yasaklıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Güney Kore Adalet Bakanlığı ülke genelinde kripto parayı yasaklamaya hazırlanıyor. Güney Kore Gwachean hükümetinin yeni yıl basın toplantısında "Güney Kore'deki kripto para ticaretinin gittikçe...

Güney Kore kripto parayı yasaklıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Güney Kore Adalet Bakanlığı ülke genelinde kripto parayı yasaklamaya hazırlanıyor.
Güney Kore Gwachean hükümetinin yeni yıl basın toplantısında "Güney Kore'deki kripto para ticaretinin gittikçe kumar oynamaya benzediğini" söyleyen Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang Ki, yönetimin kripto para borsasını tamamen yürürlükten kaldıracak bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi
Sang Ki bugün yaptığı açıklamasında, "Adalet Bakanlığı kripto para piyasasının genel ekonomiye oldukça az katkı yapması ve bireysel yatırımcıları zarara sokması sebebiyle yeni bir tasarı hazırladı" dedi. Kripto para piyasasının yol açabileceği zararlara değinen Sang Ki, "Ülke genelinde birçok kişi blok zinciri teknolojisi ile bağlantılı olarak kripto para piyasasının büyüme potansiyeline sahip olduğu görüşünü savunurken, fiyat dalgalanması ve işlem yöntemi nedeniyle bu piyasanın olumsuz yan etkileri olabilir. Bu sebeple Güney Kore hükümeti halkı kripto para piyasasının etkileri hakkında uyarmaya devam edecek" dedi.
Bakanlığın açıklamasının ardından Güney Kore kripto para piyasasında büyük bir düşüş gözlemlendi. Güney Kore'nin dünya genelindeki en büyük kripto para piyasalarından birine sahip olması sebebiyle, yeni yasa tasarısının kabul edilmesi, küresel olarak kripto para piyasasında büyük değişimlere neden olabileceği öngörülüyor. (Fotoğraflı)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314