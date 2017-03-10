Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi

Sadi KAYMAZ/PEKİN,10 Mart,() - Güney Kore'de yolsuzluk skandalı sebebiyle Aralık ayında yetkileri askıya alınan Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi tarafından resmen azledildi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde süren Park Geun-hye'nin azil davasında nihai karar çıktı. Bugün toplam sekiz yargıçla toplanan mahkeme oybirliğiyle, 1980'li yılların sonunda demokrasiye geçen ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanını azletti. Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği vakıf aracılığıyla bağış toplamak ve siyasi menfaat temin etmekle suçlanıyordu.

Park hakkında soruşturma izni veren Parlamento, cumhurbaşkanlığı yetkilerini 9 Aralık'ta geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devretmişti. Mahkeme'nin azil davasını o tarihten itibaren 180 gün içinde karara bağlaması gerekiyordu. Anayasa uyarınca, azli takiben 60 gün içinde seçime gidilecek.