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Güney Kıbrıs'ta 'AB pasaportu satışı' ile Anastasiadis'e suçlama

GÜNEY Kıbrıs'ta, 2013'ten bu güne kadar toplam 4 bin 800 Avrupa Birliği vatandaşlığının para karşılığında satılması tartışma çıkardı. Rum Meclis raporuna göre pasaport alan yabancıların 40'ının işlemlerini Rum Yönetimi lideri...

Güney Kıbrıs'ta 'AB pasaportu satışı' ile Anastasiadis'e suçlama
GÜNEY Kıbrıs'ta, 2013'ten bu güne kadar toplam 4 bin 800 Avrupa Birliği vatandaşlığının para karşılığında satılması tartışma çıkardı. Rum Meclis raporuna göre pasaport alan yabancıların 40'ının işlemlerini Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in hukuk bürosu tamamladı.
Rum tarafında büyük tartışma yaratan rapor üzerine açıklama yapan Anastasiadis, hukuk bürosunu 2013 yılında iki kızına devrettiğini söyledi.
'İSTİFA EDERİM'
Yatırım karşılığında vatandaşlık verilmeye kendi döneminde başladığını kaydeden Anastasiadis, "Meclis Araştırma Komitesi bırakın bu konuyu incelesin. Beni görevden indirme amacındaysalar; raporu incelesinler. Eğer herhangi bir bulguya rastlanırsa mahkemeye bile gitmeden istifa ederim" diye konuştu.
'VATANDAŞLIKLAR ENDİŞE VERİCİ'
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013 ile 2017 tarihleri arasında yatırım karşılığında 4 bin 800 kişiye 5 milyar Euro değerinde Avrupa Birliği (AB) pasaportu verdi. Rumların vatandaşlık vermesi AP'de de tartışma konusu oldu.
Rumların verdiği tartışmalı vatandaşlıklarla ilgili açıklama yapan Portekizli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ana Gomez, AB vatandaşlığı verilmesini, 'giderek endişe verici bir hal almaya başladı' diye değerlendirdi. Gomez, "Vatandaşlıklar etik dışı, çarpık ve endişe verici" dedi. Gomez, AB vatandaşlığı alan işadamlarının zenginliklerinin incelenmesi gerektiğini savundu.

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