izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Güney Afrika’da tren kazası, çok sayıda yaralı

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Germiston kentindeki Geldenhuys İstasyonu’nda Metrorail yolcu trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 200 kişi yaralandı. Ekurhuleni Acil Servisler (EMS)...

Güney Afrika’da tren kazası, çok sayıda yaralı

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Germiston kentindeki Geldenhuys İstasyonu’nda Metrorail yolcu trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 200 kişi yaralandı.
Ekurhuleni Acil Servisler (EMS) sözcüsü Eric Maloka, en az 163 yolcunun orta derecede, 52 kişinin de hafif yaralandığını söyledi.
Maloka, Metrorail'in kazaya neyin neden sebep olduğunu açıklayamadığını söyledi.
Sağlık görevlileri olay yerinde yaralıları tedavi ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314