Güney Afrika’da tren kazası, çok sayıda yaralı

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Germiston kentindeki Geldenhuys İstasyonu’nda Metrorail yolcu trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 200 kişi yaralandı.

Ekurhuleni Acil Servisler (EMS) sözcüsü Eric Maloka, en az 163 yolcunun orta derecede, 52 kişinin de hafif yaralandığını söyledi.

Maloka, Metrorail'in kazaya neyin neden sebep olduğunu açıklayamadığını söyledi.

Sağlık görevlileri olay yerinde yaralıları tedavi ediyor.