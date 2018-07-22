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Güney Afrika’da taksi şiddeti: 11 ölü, dört yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde silahlı saldırganlar, iş arkadaşlarının cenaze töreninden dönen 11 taksi sürücüsünü öldürdü. Gauteng taksi birliğinin üyeleri olan taksi sürücüleri,...

Güney Afrika’da taksi şiddeti: 11 ölü, dört yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde silahlı saldırganlar, iş arkadaşlarının cenaze töreninden dönen 11 taksi sürücüsünü öldürdü.
Gauteng taksi birliğinin üyeleri olan taksi sürücüleri, Kwa-Zulu Natal bölgesinde, bir arkadaşlarının cenaze töreninden dönerken, R74 yolunda kim oldukları belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradı. Kwa-Zulu Natal sözcüsü Jay Naicker, konuya ilişkin şöyle konuştu:
“Dün gece bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıya uğrayan araç pusuya düşürülürken, saldırı sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi ve dört kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
“Saldırıya uğrayan kişilerin Guateng taksi birliğinden olduklarını düşünüyoruz. Bölgede sık sık taksi şiddeti olaylarına tanık oluyoruz ve saldırganın kim olduğunu bulmak için soruşturmalarımıza devam ediyoruz.”
Minibüs taksiler Güney Afrika’nın en yaygın ulaşım yolu olarak kullanılıyor ve en kârlı yollarda üstünlük sağlamak için rakip taraflar arasında sık sık şiddet olayları meydana geliyor.

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