Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...

Güney Afrika’da 5 bin kaçak eşek derisi ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 26 Ocak () – Güney Afrika polisi Johannesburg kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 5 binden fazla kaçak kesilmiş eşek derisi ele geçirdi. Mail&Guardian gazetesinin haberine göre bir konteynerde saklanan 5 binden fazla...

Güney Afrika’da 5 bin kaçak eşek derisi ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 26 Ocak () – Güney Afrika polisi Johannesburg kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 5 binden fazla kaçak kesilmiş eşek derisi ele geçirdi. Mail&Guardian gazetesinin haberine göre bir konteynerde saklanan 5 binden fazla eşek derisi, çiftliğin yakınlarında yaşayan bir kadının çürümüş et kokusundan rahatsız olup ağaçlara asılmış derilerinin fotoğrafını polise göndermesi üzerine tespit edildi. Güney Afrika polisi kaçak olarak kesildiği tespit edilen eşek derilerinin Çin’e gönderilmek üzere depolandığını tahmin ediyor. Polisten yapılan açıklamada baskının gerçekleştirilmesinin ardından bölgede yaşayan bir çok Çinli’nin ortalıktan kaybolduğuna dikkat çekti. Eşek derisinin iç tarafındaki jelatinin Çin’de tıbbi tonik olarak kullanıldığı belirtildi. Eşek derisindeki jelatinin Çin’de bazı kesimlerce bazı hastalıkların tedavisine iyi geldiğine inanılıyor. İnanışa göre eşek derisindeki jelatin kadınlarda menopozun yavaşlatılmasında faydalı ve ayrıca uykusuzluk ve kan dolaşımı bozukluğu gibi rahatsızlıklarda da kullanılıyor. Canlı eşeklerin bölgede 15-45 dolara satıldığını, bir derinin Çin’de 500 dolardan fazlaya satılabileceğini belirten yetkililer, bir konteyner dolusu eşek derisinin Çin piyasasında değerinin 1 milyon dolara yakın olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55