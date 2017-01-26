Güney Afrika’da 5 bin kaçak eşek derisi ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 26 Ocak () – Güney Afrika polisi Johannesburg kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 5 binden fazla kaçak kesilmiş eşek derisi ele geçirdi. Mail&Guardian gazetesinin haberine göre bir konteynerde saklanan 5 binden fazla eşek derisi, çiftliğin yakınlarında yaşayan bir kadının çürümüş et kokusundan rahatsız olup ağaçlara asılmış derilerinin fotoğrafını polise göndermesi üzerine tespit edildi. Güney Afrika polisi kaçak olarak kesildiği tespit edilen eşek derilerinin Çin’e gönderilmek üzere depolandığını tahmin ediyor. Polisten yapılan açıklamada baskının gerçekleştirilmesinin ardından bölgede yaşayan bir çok Çinli’nin ortalıktan kaybolduğuna dikkat çekti. Eşek derisinin iç tarafındaki jelatinin Çin’de tıbbi tonik olarak kullanıldığı belirtildi. Eşek derisindeki jelatinin Çin’de bazı kesimlerce bazı hastalıkların tedavisine iyi geldiğine inanılıyor. İnanışa göre eşek derisindeki jelatin kadınlarda menopozun yavaşlatılmasında faydalı ve ayrıca uykusuzluk ve kan dolaşımı bozukluğu gibi rahatsızlıklarda da kullanılıyor. Canlı eşeklerin bölgede 15-45 dolara satıldığını, bir derinin Çin’de 500 dolardan fazlaya satılabileceğini belirten yetkililer, bir konteyner dolusu eşek derisinin Çin piyasasında değerinin 1 milyon dolara yakın olduğunu söyledi.