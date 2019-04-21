Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'deki çatışmada, şehit sayısı 4'e çıktı, 6 asker yaralı
Hain saldırı: 4 Asker şehit...
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti

Güney Afrika'da tren istasyonunda yangın

Güney Afrika () - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki tren istasyonda iki yolcu treni yandı. Olay bugün öğle saatlerinde Cape Town Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Park halindeki trenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı....

Güney Afrika'da tren istasyonunda yangın

Güney Afrika () - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki tren istasyonda iki yolcu treni yandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Cape Town Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Park halindeki trenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın vagonlara da sıçradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ve Kurtarma Dairesi Sözcüsü Jermaine Carelse, yangına 3 itfaiye aracı ve 19 görevlinin müdahale ettiğini, 5'er vagonu bulunan trenlerdeki yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328