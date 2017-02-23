"Günde 200 gram meyve/sebze tüketimi erken ölüm riskini düşürüyor"

İstanbul, 23 Şubat () – Bilim insanlarına göre günde on porsiyon meyve ve sebze tüketmek, dünya çapında 7.8 milyon erken ölümü engelleyebilir, sadece iki buçuk porsiyon tüketmek ise, kalp hastalıkları, felç, kanser ve erken ölüm riskini düşürüyor.

Londra Kraliyet Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, günde 200 gram, iki buçuk porsiyon, meyve veya sebze tüketmek kardiyovasküler hastalıkları yüzde 13, felci yüzde 18, kanseri yüzde 4 ve erken ölüm riskini yüzde 15 düşürüyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, kronik hastalıklardan korunmak ve erken ölüm riskini azaltmak için bol bol meyve ve sebze tüketmek gerekiyor.

Araştırmayı yürüten, Londra Kraliyet Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünden Dr Dagfinn Aune, “Araştırmamızda, hastalıklardan korunmak ve erken ölümleri engellemek için ne kadar sebze meyve tüketmemiz gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Aldığımız sonuçlara göre günde beş porsiyon sebze meyve tüketmek sağlık açısından oldukça faydalı, 10 porsiyon ise daha da iyi” dedi.

Araştırmaya göre, turunçgiller, yapraklı bitkiler ve turpgiller kalp hastalıkları ve felç riskini düşürmek için en verimli besinler olarak açıklandı.

Kanseri engellemek için ise menüde yeşil (taze fasulye), sarı ve turuncu (biber ve havuç) sebzeler tüketmek gerekiyor.

Meyve ve sebze tüketimi kolestrol ve tansiyonu düşürürken bağışıklık sistemine destek oluyor diyen Dr Aune, “Bunun sebebi sebze ve meyvelerin içerdiği kompleks besin değerleri olabilir. Örneğin sebze ve meyveler pek çok antioksidan içeriyorlar ve bu da DNA’ya verilen hasarı onarıyor ve kanser riskini düşürüyor” dedi.

Brokoli gibi glukozinat bileşimleri içeren sebzelerin kanseri önleyen enzimleri etkinleştirdiğini söyleyen Dr Aune, meyve ve sebzelerin aynı zamanda bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin üzerinde olumlu etkisi olduğunu ekledi.

Sebze ve meyvelerin olumlu etkilerini şişelemek ya da bir hapa sığdırmanın da mümkün olmadığını söyleyen Dr Aune, “Meyve ve sebzelerin içerdiği değerleri alabilmek için onları yememiz gerekiyor. Araştırmamızda antioksidan ya da vitamin takviyelerinin aynı etkiyi göstermediğini gözlemledik” dedi.