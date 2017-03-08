Guatemala'da yetimhane yandı (2)

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Guatemala, 8 Mart, () - Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala kenti yakınlarında, bir çocuk sığınma evinde çıkan yangında en az 19 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Guatemala itfaiye teşkilatı sözcüsü Mario Cruz yerel medyaya yaptığı açıklamada 19 kişinin bedenine ulaşıldığını, itfaiye ekiplerinin halen kısmen devam eden yangını söndürmeye çalıştıklarını açıkladı. 38 kişinin ise yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yangının çıktığı sığınağın daha önce aşırı kalabalık olması, çocukların kaçması ve istismar edildikleri iddiası gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, yangına yetimhanedeki çocukların neden olduğunu açıkladı.

Emniyet Müdürü Nery Ramos, genellikle istismar edilmiş ya da kimsesiz çocukların kaldığı devlete ait yetimhanede ölenlerin tamamının kız çocukları olduğunu bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre 400 kişi kapasiteli yetimhanede 500 çocuk kalmaktaydı.

Yerel saatle sabah saatlerinde yanan yetimhane, dün gece yer yetersizliği nedeniyle çıkan kavga sonucu polis baskınına uğramış, bu sırada 60 çocuk yurttan kaçmıştı.

18 yaşın altındaki çocukların kaldığı yurtta çocukların, çete ve organize suç örgütlerince de sıklıkla hedef alındığı belirtiliyor.