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Guatemala'da yetimhane yandı (1)

Guatemala, 8 Mart, () - Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala kenti yakınlarında, bir çocuk sığınma evinde çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Guatemala itfaiye teşkilatı sözcüsü Mario Cruz yerel medyaya yaptığı...

Guatemala'da yetimhane yandı (1)

Guatemala, 8 Mart, () - Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala kenti yakınlarında, bir çocuk sığınma evinde çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Guatemala itfaiye teşkilatı sözcüsü Mario Cruz yerel medyaya yaptığı açıklamada 19 kişinin bedenine ulaşıldığını, itfaiye ekiplerinin halen kısmen devam eden yangını söndürmeye çalıştıklarını açıkladı. Cruz, 20'den fazla kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.
Yangının çıktığı sığınağın daha önce aşırı kalabalık olması, çocukların kaçması ve istismar edildikleri iddiası gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olduğu belirtildi.

 

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