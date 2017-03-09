Guatamela’da yanarak ölen 20 genç kız için üç günlük yas

Ersin Arslan / Stockholm, 9 Mart () – Orta Amerika ülkelerinden Guatamela’da devlete ait çocuk bakım yurdunda çıkan yangında ölen 20 genç kızın ardından üç günlük ulusal yas ilan edildi. Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece çıkan, altısı ağır 24 genç kızın yaralandığı yangında ölenlerin tümü 14 ile 17 yaş grubundaki kızlar. Yangının çıktığı sığınağın daha önce aşırı kalabalık olması, çocukların kaçması ve istismar edildikleri iddiası gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olduğu belirtildi. Polis yetkilileri, yangına yetimhanedeki çocukların neden olduğunu açıkladı. Emniyet Müdürü Nery Ramos, genellikle istismar edilmiş ya da kimsesiz çocukların kaldığı devlete ait yetimhanede ölenlerin tamamının kız çocukları olduğunu bildirdi. Yerel medyadaki haberlere göre 400 kişi kapasiteli yetimhanede 500 çocuk kalmaktaydı. Yerel saatle sabah saatlerinde yanan yetimhane, dün gece yer yetersizliği nedeniyle çıkan kavga sonucu polis baskınına uğramış, bu sırada 60 çocuk yurttan kaçmıştı. 18 yaşın altındaki çocukların kaldığı yurtta çocukların, çete ve organize suç örgütlerince de sıklıkla hedef alındığı belirtiliyor.