Guaido’dan 'hükumete baskı kurma' çağrısı

Venezuela, () - Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, Karakas'ta yaptığı mitingde destekçilerine 'korkmamaları' çağrısında bulunarak, Nicolas Maduro’yu protestoya devam etmelerini istedi.

Guaido, ABD’deki Venezuela büyükelçisinden, Pentagon ile irtibata geçerek, ABD’nin Maduro’ya baskı yapmalarını istemesini söylediğini belirtti ve, “Daha önce de söylediğimiz gibi, hükümet üzerindeki baskıyı artıracak her yolu denemeye hazırız” dedi.