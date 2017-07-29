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Gérard Depardieu: Türkiye’den ilginç filmler geliyor

Esma Çakır / Roma, 29 Temmuz, () Fransız aktör Gérard Depardieu, Cannes Film Festivali’ne eleştiriler getirirken, buraya davet edilen ABD’li yönetmen ve senaristlerin “aptal” olduğunu ifade etti; Türkiye’den ise ilginç filmler geldiğini...

Gérard Depardieu: Türkiye’den ilginç filmler geliyor

Esma Çakır / Roma, 29 Temmuz, () Fransız aktör Gérard Depardieu, Cannes Film Festivali’ne eleştiriler getirirken, buraya davet edilen ABD’li yönetmen ve senaristlerin “aptal” olduğunu ifade etti; Türkiye’den ise ilginç filmler geldiğini söyledi.

İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine bir söyleşi veren Gérard Depardieu, bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Venedik Film Festivali’nin yaklaşmakta olduğunun hatırlatılması ve “Bugün festivaller, sinemaya ne kadar katkı sağlıyor?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Venedik ve Berlin film festivalleri Cannes’tan daha çok katkı veriyor. Cannes, bir mücevherler vitrini ve moda podyumu haline dönüştü. Bir de oraya sürekli aynı yönetmenleri, senaristleri falan davet ediyorlar; Belçikalılar seni uyutuyor, ABD’li olanlar ise aptal. Ancak Türkiye ve Çin’den hâlâ ilginç filmler geliyor.”  

Edebiyat ve sinemaya "dekor" benzetmesi

Artık sinemanın marjinal bir sanat haline geldiğini dile getiren 68 yaşındaki aktör, “Aynen kimsenin artık okumadığı, bir dekorasyon olarak kütüphaneye konmuş bir roman gibi. Kimse artık sinemaya gitmiyor” dedi.

“Hollande bir pislikti”    

Fransa’nın mayıs ayında göreve seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, sığınmacı krizine ilişkin İtalya’yı dışlayarak, Libya’yla masaya oturmasını da eleştiren Gérard Depardieu, “Onun yaptıkları hayal kırıklığı gibi görünüyor. (François) Hollande ise bir pislikti. Bunu söylemekten utanmıyorum çünkü onun yüzüne de söyledim. Siz ve bu terk edilmiş insanlar (sığınmacılar) için üzgünüm. Bu kötü bir komedi, Brüksel’deki milletvekilleri ne yapıyor?” diye konuştu.

Depardieu, Fransa'da çıkan zenginlere yönelik vergilendirme yasasına tepki amacıyla 2013 yılında; François Hollande’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Rus vatandaşlığına geçmişti.

 

(Fotoğraflı)

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