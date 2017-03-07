"Görüşme sonrası bazı ikili belgeler imzalanacak"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Mart’ta düzenlenecek görüşmesinin yeni ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Kremlin resmi sayfasından yapılan açıklamada, iki liderin düzenlenecek görüşmede ele alacakları konular arasında Akkuyu nükleer santral ve Türk Akımı boru hattı inşaatının yer alacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Liderler, ileride de başta ticari ekonomi bağlantıların yeniden kurulması olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde görüşecekler. Gündemde Akkuyu nükleer santral ve Türk akımı boru hattı ortak projelerinin gerçekleştirilmesi kalıyor.

Başta Rusya ve Türkiye’nin uluslararası terörizme karşı ortak mücadelesinin ve Suriye barış sürecinin perspektifleri olmak üzere bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunması planlanıyor. Zirve sonucunda bir takım ikili belgeler imzalanacak.” denildi.