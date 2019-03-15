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(Görüntülü) Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 40 ölü 48 yaralı (Bangladeş Kriket Milli Takımı da cami önündeydi)

Yeni Zelanda () –  Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.   Başbakan Ardern, katliamda 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii’nde...

Yeni Zelanda () –  Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


 

Başbakan Ardern, katliamda 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii’nde öldüğünü söyledi. Başbakan saldırıda 48 kişinin de yaralandığını söyledi.


 

Ulusal Güvenlik Tehdit Seviyesinin üst seviyeye alındığı Yeni Zelanda’da saldırılarla ilgili konuşan Başbakan Jacinda Ardern, biri kadın 3 kişinin gözaltına alındığını ve bunun planlı bir saldırı olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri" dedi.


 

Saldırı Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi’ne yapıldı. Saldırı esnasında camide, Cuma namazı için 200'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. Al Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Christchurch’te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi.


 

BANGLADEŞ KRİKET MİLLİ TAKIMI DA ORADAYDI



Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.


 

SALDIRGANIN TWİTTER HESABI KAPATILDI

Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabının kapatıldığı görüldü.

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