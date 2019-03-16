Yeni Zelanda () - Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi. Daraghmeh, tedavi gördüğü hastanede, yakınlarının kayıtta olduğu kameraya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh’in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
(Görüntülü) Yeni Zelanda saldırısında kızı ile yaralanan baba: Kızım için dua edin
Yeni Zelanda () - Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi. Daraghmeh, tedavi gördüğü...
16 Mart 2019 Cumartesi 08:35
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