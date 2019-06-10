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(Görüntülü) Yavru tilkileri köpeklere yem eden avcıya hapis

İngiltere, () – İngilitere’de tilki avcısı olan Paul Oliver’ın, Mayıs 2016’da gizlice çekilen görüntülerinde, yakaladığı tilki yavrularını köpeklerine yem ettiği görülmüştü. Mahkemeye çıkarılan Oliver ‘hayvanlara eziyet’...

İngiltere, () – İngilitere’de tilki avcısı olan Paul Oliver’ın, Mayıs 2016’da gizlice çekilen görüntülerinde, yakaladığı tilki yavrularını köpeklerine yem ettiği görülmüştü. Mahkemeye çıkarılan Oliver ‘hayvanlara eziyet’ suçundan suçlu bulundu.


 

Olay, İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde, 2016 yılının Mayıs ayında gerçekleşti. Kimliği belirtilmeyen, avcılık karşıtı hayvan severin yerleştirdiği gizli kameralar sonucu ortaya çıkan olayda, avcı Paul Oliver’ın (40) yakaladığı yavru tilkileri köpeklere attığı ve köpeklerin yavru tilkileri canlı canlı yemelerine sebep olduğu görüldü.


 

MAHKEMEYE ÇIKARILDI VE SUÇLU BULUNDU


 

Avcı Paul Oliver’ın suç ortağı olduğu ve köpeklerin bakımını yaptığı belirtilen Hannah Rose’un (30) tilki yavrularının öldürülmesinde direkt olarak etkili olmadığı; ancak Oliver’ın bunu yapacağını bildiği belirtildi.


 

Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi, Oliver'e 16 ve Rose’a da 12 hafta hapis cezası verdi.


 

HÂKİM: GÖRÜNTÜLER AÇIK VE NET


 

Yerel medya, duruşmada görevli Hâkim Joanna Dickens’ın, “Ortaya çıkan görüntüler kendini açıkça ifade ediyor” dediği belirtildi.

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