(Görüntülü) Yaşlı kadını raylara itti…O anların görüntüleri yayınlandı

Kanada () – Kanada’da Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, tren istasyonundaki yaşlı bir kadını raylara itti. Suçunu kabul eden kadına 5 yıl hapis cezası verildi. 8 Kasım’da meydana gelen olayın mahkeme görüntüleri paylaşıldı. Olay, Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary kentinde meydana geldi. Yerel medyada her alan habere göre, Victoria Park/Stampede İstasyonu’nda meydana gelen olayda, Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, 64 yaşındaki Rozalia Meichl’ı bir trenin yaklaştığı sırada aniden raylara itti. Raylara birinin itildiğini gören makinist ise hızlı gitmediği için zamanında durabildiğini açıkladı. Favel, olay kapsamında çıkarıldığı duruşmada yaşlı kadını raylara ittiğini kabul etti. Olayda yaşlı kadının ağır yaralandığı ve artık yürüyemediği belirtildi. Ayrıca, Favel’in 5 yıl hapis cezası aldığı açıklandı. Mahkemede olay anına dair kullanılan görüntü ise dün paylaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadın ve bir arkadaşının tren istasyonunda yürüdüğü görüldü. Tam bu sırada Favel yaşlı kadına yaklaşıp, kadını raylara itti. Yaklaşmakta olan trenin durduğu görülürken, istasyonda güvenlik görevlileri de hemen Favel’e müdahale etti.