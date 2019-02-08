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(Görüntülü) Yangınlar sonrası Şili'nin beş bölgesinde 'kırmızı alarm' verildi

Şili () ? Şili?de günlerdir devam eden yangınlar dolayısıyla Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) tarafından ülkenin dört idari bölgesinde kırmızı alarm verildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke çapında 34?ü devam etmekte olan, 50?si...

Şili () ? Şili?de günlerdir devam eden yangınlar dolayısıyla Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) tarafından ülkenin dört idari bölgesinde kırmızı alarm verildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke çapında 34?ü devam etmekte olan, 50?si kontrol altına alınmış ve 9?ü söndürülmüş olmak üzere toplam 93 yangın var. ONEMI?nin yayımladığı rapora göre ülkede şu ana kadar 6 erken alarm, 5 sarı ve 6 da kırmızı alarm verildi.
Şu anda devam eden yangınlar sonucu kırmızı alarm verilmiş bölgeler ise sırasıyla şöyle Araucania, Los Rios, Los Lagos ve Aysen bölgesi.
 

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