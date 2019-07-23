ABD () – ABD’de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı. Olay, ABD’nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi. Şehirde etkili olan fırtına nedeniyle bazı elektrik direkleri araçlarına üzerine devrildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda, araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve yanan iki otomobilin patlama anı yer aldı. Patlamanın ‘Ann Arbor Sanat Fuarı’ yakınlarında meydana geldiği ve çevredeki bölge sakinlerinde paniğe neden olduğu belirtilirken; patlama da kimsenin yara almadığı duyuruldu.
(Görüntülü) Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
ABD () – ABD’de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı. Olay, ABD’nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi....
23 Temmuz 2019 Salı 10:09
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