(Görüntülü) Yanan araçtaki propan tankı patladı, sürücünün yaşadığı şok kamerada - 2
27 Nisan 2019 Cumartesi 16:58
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