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(Görüntülü) Viyana'da İran nükleer anlaşmasını kurtarma toplantısı

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 6 Temmuz () - ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle anlaşmaya taraf olan diğer beş ülke Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve İran dışişleri bakanları düzeyinde Avusturya'nın...

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 6 Temmuz () - ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle anlaşmaya taraf olan diğer beş ülke Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve İran dışişleri bakanları düzeyinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

2015 yılında imzalanan ve 8 Mayıs'ta ABD'nin ayrıldığı nükleer anlaşmanın geleceğini görüşmek amacıyla yapılan toplantıda İran, ABD'nin öngördüğü ekonomik yaptırımlar devreye girmeden anlaşmaya taraf diğer ülkelerden somut adımlar atmasını istedi.

Görüşmelere başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, nükleer anlaşmanın kurtarılması için taraflar arası görüşmelerin sürdürüleceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise toplantının ardından İran basınına yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya taraf beş ülkeden bugün tartışılan ve üzerinde anlaştığımız konuları uygulayıp uygulamayacağını bekleyeceğiz" diye konuştu.  Zarif, İran'ın ekonomik menfaatlerinin korunması için toplantıda verilen taahhütlerin ABD yaptırımları başlamadan hayata geçirilmesini talep etti.

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