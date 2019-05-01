(Görüntülü) Venezuela'da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği'ne sığındı

Venezuela () – Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.





Ampuero, sosyal medya hesabından Leopoldo Lopez'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Karakas'taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.







Ampuero, mesajında "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.