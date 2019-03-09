Venezuela () - Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde patlama oldu. Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini; patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. HÜKUMET: ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ARDINDA ABD BAĞLANTILI SİBER SALDIRILAR VAR Venezuela’da elektrik kesintileri başkent Caracas’ın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde Perşembe'den bu yana sürüyor. Maduro hükümeti, kesintinin ABD bağlantılı siber bir saldırı sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.
(Görüntülü) Venezuela'da elektrik santralinde patlama
Venezuela () - Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde patlama oldu. Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini; patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. HÜKUMET:...
09 Mart 2019 Cumartesi 20:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.