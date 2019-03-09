(Görüntülü) Venezuela'da elektrik santralinde patlama

Venezuela () - Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde patlama oldu. Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini; patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. HÜKUMET: ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ARDINDA ABD BAĞLANTILI SİBER SALDIRILAR VAR Venezuela’da elektrik kesintileri başkent Caracas’ın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde Perşembe'den bu yana sürüyor. Maduro hükümeti, kesintinin ABD bağlantılı siber bir saldırı sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.