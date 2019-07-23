(Görüntülü) Ürdün, İsrail'in dün gerçekleştirdiği yıkımı kınadı -2 (ek görüntü)
23 Temmuz 2019 Salı 13:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Gen taraması ile erken teşhis ve kişiselleştirilmiş...
- 2Bu hastalıkta 1 milyon 300 bin kişi taşıyıcı
- 3Yağmacıların hedefi olan tarihi bina...
- 4Havuz ve sıcak hava kulak egzamasını...
- 5Karın ağrısının nedeni kalp krizi olabilir
- 6Uzmanlardan ‘buz’ uyarısı: Besin zehirlenmesine...
- 7Uzmanından güneşten cildi korumak için...
- 8Bakan Koca: İnmeye bağlı ölüm ve sakatlıkları...
- 9Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler
- 10Prof. Dr. Gökçay: Türkiye'de her...
- 1(Görüntülü) Eğitim, sağlık ve sigorta...
- 2Eğitim, sağlık ve sigorta sektörü öğretmenler...
- 3(Görüntülü) “Başarı puanına ve...
- 4(Görüntülü) Tokat'ta valilik öncülüğünde...
- 5“Başarı puanına ve isteklerinize göre...
- 6(Görüntülü) Levent Uysal: Öğrenciler...
- 7Levent Uysal: Öğrenciler yaşadığı...
- 8Gastronomi şehri Hatay'a 'Gastronomi...
- 9Tokat'ta valilik öncülüğünde etüt...
- 10Karslı ikizler ikinci yerleştirmeyi bekleyecek
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
1 Takipçi
SON DAKİKA
- 1Çalınan telefonunun hafıza kartı için...
- 2Edremit'te uyuşturucu ticareti şüphelisi...
- 3(Görüntülü) Ankara'da 'avcı...
- 4Yıldırım: Milletimizin refahı için...
- 5Derecik'te bunaltan sıcaklar
- 6(Görüntülü) Otomobillere çarpan iş...
- 7(Görüntülü) Sultangazi'de otomobildeki...
- 8YILDIRIM: MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN...
- 9Erzurum Kongresi'nin 100'üncü...
- 10Başkan Ağaoğlu, o ayakkabıları Abdülkadir'e...
- 11(Görüntülü) Bursa'da, deniz otobüsü...
- 12(Görüntülü) Bıçaklar, kurbanlıklar...
- 13(Görüntülü) Otobüs beklerken geri manevra...
- 14Otomobillere çarpan iş makinası kaldırıma...
- 15(Görüntülü) Molozların arasında bulunan...
- 16(Görüntülü) Eğitim, sağlık ve sigorta...
- 17(ÖZEL) OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI...
- 18(Görüntülü) Ürdün, İsrail'in...
- 19Sivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde...
- 20Ankara'da 'avcı kız' operasyonu:...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:54
|05:44
|13:16
|17:12
|20:37
|22:19