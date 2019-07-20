Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklandı. Olay Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp Yam’ı midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam’ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam’a saldırdığı, Yam’ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
(Görüntülü) Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı
Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklandı. Olay Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp Yam’ı midesinden ve kolundan bıçakladı....
20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
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