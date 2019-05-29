(Görüntülü) Ukrayna'da ünlü pop yıldızı parti kuruyor

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna’da önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak erken parlamento seçimleri öncesi siyaset sahnesi renkleniyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yeniden vatandaşlık verdiği eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin partisinin yanı sıra, ülkenin en ünlü şarkıcılarından biri de seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor.







Ukrayna’da ünlü pop yıldızı Olga Polyakova parti kurup siyasete atılma kararı aldığını açıkladı. Kararını Instagram hesabından duyuran ünlü şarkıcı, “Hayatımda birçok yenilik oldu. Tüm bunları açıkça ‘Otdohni’ dergisiyle söyleşimde anlattım” dedi.





“UKRAYNA’DAKİ İLK KADIN PARTİSİ OLACAK”





Kendi partisini kurmaya hazırlandığını belirten Polyakova, “Parlamento seçim yarışı başlıyor. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir amaca için oy vermekten bıktım. Milyonlarca insan kime oy verdiklerini bilmek istiyor. Bu konuyla ilgilenecek bir parti kurmaya başladığımı resmen açıklıyorum. Bu, Ukrayna’daki ilk kadın partisi olacak. Şaka yapmıyorum” diye yazdı.







Katıldığı bir kadın forumunda da konuyu gündeme getiren ünlü şarkıcı, “Kuralları erkeklerin belirlediği bir ülkede yaşıyoruz. Neden bize biçtikleri rolü kabul ediyoruz? Seksi görünmeyi seviyoruz. Ama bizi yalnızca ‘seks objesi’ olarak görmelerinden hoşlanmıyoruz. Ukrayna’da kadınlar her gün cinsiyetçi şovenizmle karşılaşıyor” dedi.







SAAKAŞVİLİ’NİN PARTİSİ DE SEÇİME GİRİYOR







Bu arada eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin partisi Yeni Güçler Hareketi’nin liderlerinden David Sakvarelidze, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, partisinin Ukrayna’da 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak erken parlamento seçimlerine katılma kararı aldığını söyledi.







Partinin seçimlere katılma hakkı olduğunu belirten Sakvarelidze, “Seçimlere gireceğiz ve siyasi bir güç olarak hayata geçirmek istediğimiz felsefeyi ve projeleri savunacağız” dedi. Devlet Başkanı Zelenskiy’nin erken seçim kararını doğru bulduklarını belirten siyasetçi, “Çünkü bugünkü Ukrayna Parlamentosu dört yıldır meşru değil” diye konuştu.







Gürcistan’da 2003 yılında Batı yanlısı ‘Gül Devrimi’nin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan, 2008 yılında Moskova ile Tiflis arasındaki savaşta Gürcistan’ın başında olan Saakaşvili, 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçmiş ve Odessa Valiliği’ne getirilmişti.







Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile ters düşmesinin ardından valilik görevinden istifa ederek muhalif Yeni Güçler Hareketi’ni kuran eski Gürcü lider, 12 Aralık 2017’de Kiev’deki bir restoranda gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilerek Polonya’ya gönderilmişti. Ülkesinde hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili daha sonra Hollanda’ya yerleşmişti.