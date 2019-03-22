Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna'nın Harkov kentinde metroda yapılması planlanan bombalı saldırının önlendiği bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Harkov Metrosu'na bombalı saldırı hazırlığında olan bir kişinin yakalandığını açıkladı. Saldırı planının "Rusya gizli servisi tarafından" yapıldığı iddia edilen açıklamada, "Harkov'da bir metro istasyonuna yapılması planlanan bombalı saldırı ile çok sayıda can kaybına yol açarak, ülkede devlet başkanlığı seçimleri öncesi toplumsal ve siyasi istikrarsızlık yaratılmasının hedeflendiği belirlendi" denildi. Saldırının cep telefonu düzenekli 600 gram TNT patlayıcı ile yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, yakalanan zanlının bombanın tesirini artırmak için patlayıcıya çivi, vida ve cıvata gibi maddeler ilave ettiğinin belirlendiği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, patlayıcı maddeyi zanlının gizlediği yerden alarak, bomba süsü verilmiş bir paket ile değiştirdikleri belirtildi. Saldırıyı yapmak üzere metroya giren saldırganın suç üstü yakalandığı bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi ayrıca, Rusya istihbaratının saldırıyı düzenlemesi için zanlıya 15 bin dolar ödediğinin tespit edildiğini iddia etti.
(Görüntülü) Ukrayna'da metroya bombalı saldırı önlendi
Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna'nın Harkov kentinde metroda yapılması planlanan bombalı saldırının önlendiği bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Harkov Metrosu'na bombalı saldırı hazırlığında olan bir kişinin yakalandığını...
22 Mart 2019 Cuma 16:18
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