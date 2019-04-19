(Görüntülü) Ukrayna'da başkan adaylarının stat tartışması başladı

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna, devlet başkanı adayları Zelenskiy ile Poroşenko’nun stattaki canlı yayın tartışmasına kilitlendi.





Ukrayna’da 21 Nisan Pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda on binlerce kişinin önünde kozlarını paylaşıyor.





Güvenlik güçleri, statta iki adayın buluşması öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Stada giden yollar trafiğe kapatıldı, metro istasyonlarının çıkışları polisler tarafından tutuldu.





Ukrayna bayraklarıyla stada akın eden on binlerce kişi, konserler eşliğinde saatlerce iki adayı bekledi. İki adayın stada gelmesinin ardından tribünlerde büyük coşku yaşandı.





Yazı turayı kazanan Zelenskiy, ilk söz hakkının sahibi oldu. Daha sonra iki aday el sıkıştı.





ZELENSKİY: “BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELDİM”





Konuşmasının başında, Poroşenko’nun verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Zelesnkiy, “İki Poroşenko var. Bunlardan biri, çok iyi bir hatip ve sürekli sözler veriyor. Diğer Poroşenko ise, bunların tam tersini yapıyor” dedi.





2014 devlet başkanlığı seçimlerinde Poroşenko’yu desteklediğini, ancak daha yanlış karar verdiğini anladığını belirten ünlü komedyen, “Ben, bu sistemi değiştirmeye gelen sıradan bir insanım. Petro Poroşenko, ben, sizin hatalarınızın sonununca ortaya çıktım” diye konuştu.





Rusya lideri Vladimir Putin’le hiçbir zaman konuşmadığını söyleyen Zelenskiy, rakibine dönerek, “Siz ise bunu yaptınız. Yine yalan söylüyorsunuz. Ben savaş sırasında hiçbir zaman Rusya’ya gitmedim” dedi.





POROŞENKO: “PUTİN’İN YUMRUKLARINI KARŞILAYAMAZ”





Zelensiy’nin seçim programının belirsiz olduğunu söyleyen Poroşenko ise, “Ukrayna’nın geleceğini riske atamayız. Zelenskiy, zayıf bir devlet başkanı olur ve Putin’den gelecek yumrukları karşılayamaz” dedi.





Zelenskiy’in siyasette deneyimsiz olduğunu vurgulayan Poroşenko, “Siz hiç işini bilmeyen bir doktora tedavi olmaya gider misiniz? Acemi bir pilotun uçağına biner misiniz?” dedi.





Poroşenko’nun ve Zelenskiy’nin konuşmaları sırasında tribünde bulunanların iki adayı zaman zaman yuhaladıkları ve alkışladıkları görüldü.





Statta canlı yayında tartışma teklifi komedyen Zelenskiy’den gelmişti.





Ukrayna’da 31 Martta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,23, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kaldı. Ukrayna halkı 21 Nisan’da seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek. Anketler, Zelensiy’nin seçimin favorisi olduğunu gösteriyor.