(Görüntülü) Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi

Fransa () – Fransa’da bir kayak merkezinde bulunan havaalanına iniş yapan tek motorlu küçük uçak, kısmi olarak buz tutan pistte duramayınca, pist dışındaki kar yığınına çarptı. Kazada 5 yolcu yaralandı. Olay, Fransa Alpleri’nde bulunan ünlü kayak merkezi Courchevel’de sadece özel uçak ve helikopterlerin iniş yaptığı havaalanında meydana geldi. Kayak merkezindeki konuklar tarafından kayda alınan görüntülerde, iniş yapan Piper PA-46 tipi uçağın piste inişi sonrası hızını kesmediği ve pist boyunca hızını çok az düşürerek ilerlediği görülüyor. Görüntülerde pistin sonuna doğru yaklaşan uçağı, kısmi olarak buz tutmuş alanda fren yapsa da duramadığı ve pistin dışındaki kar yığınına çarparak durduğu görülüyor. Yerel medya, uçakta 5 yolcunun bulunduğunu; bir kadın yolcunun ciddi yaralandığını; diğer 4 yolcunun ise hafif yaralı olarak tedavi altına alındığını yazdı.