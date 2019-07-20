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(Görüntülü) Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında

Papua Yeni Gine () – Papua Yeni Gine Kaza Araştırma Komisyonu, Mikronezya’nın Chuuk Lagoon eyaleti yakınlarında denize inmek zorunda kalan Air Niugini’ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının son anlarına dair kokpitten görüntüler...

Papua Yeni Gine () – Papua Yeni Gine Kaza Araştırma Komisyonu, Mikronezya’nın Chuuk Lagoon eyaleti yakınlarında denize inmek zorunda kalan Air Niugini’ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının son anlarına dair kokpitten görüntüler yayınladı. 28 Eylül 2018’de Pohnpei Adası’ndan havalanan ve Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby’e gitmekte olan PNG’nin ulusal havayolu şirketi Air Niugini’ye ait Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya’nın Chuuk Lagoon eyaletindeki ‘Chuuk Uluslararası Havalimanı’ yakınında bilinmeyen bir nedenle denize iniş yapmıştı. Meydana gelen olayda, 12 mürettebat ve 35 yolcu bulunduğu belirtilmiş; denize iniş yapan uçağın etrafındaki botların yolcuları kurtardığı, 6 kişinin ağır yaralandığı ve 1 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı. PNG Kaza Soruşturma Komisyonu (AIC), kazaya dair paylaştığı raporunda kayıp yolcunun cesedinin kazadan 3 gün sonra dalgıçlar tarafından bulunduğu ve kaza anında emniyet kemeri takmadığı belirtildi. Ayrıca raporda, pilot ve yardımcı pilotun; Yer Yaklaşım İkaz Sistemi’nin (EGPWS) uçağın çok alçakta olduğuna ve acilen yukarı uçması gerektiğine dair uyarılarını dikkate almadığı, bunun da kazaya neden olduğu belirtildi. Öte yandan PNG AIC, uçağın düşme anlarına dair kokpitten kayda alınmış görüntülerle birlikte uçağın kazadan önceki anlarına dair bir de animasyon görüntüsü paylaştı.

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