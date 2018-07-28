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(Görüntülü) Türkiye ve Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı -2

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Temmuz () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerini ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende...

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Temmuz () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerini ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.



Törende iki ülke arasında imzalanan ilk anlaşma "Lusaka’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Program Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası" oldu. Anlaşma, TİKA Başkanı Serdar Çam ile Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji tarafından imzalandı. 



"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ve Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü" anlaşmasına ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Genel Müdürü Richard Mwanza imza koydu. 



"Tarım Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı" anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Zambiya Tarım Bakanı Michael Katambo tarafından imzalandı. 



Türkiye ile Zambiya arasındaki "Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı" anlaşmasını Ticaret Bakanı Pekcan ile Zambiya Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Kampamba Mulenga  imzaladı.



İki ülke arasındaki "Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması" Bakan Pekcan ve Zambiya Turizm ve Sanat Bakanı Charles Banda tarafından imzalandı. 



"Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü" ve "Güvenlik İş Birliği Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo imza attı.



"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Christopher Yaluma tarafından imzalandı.



İki ülke arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması" Bakan Albayrak ile Zambiya Gençlik ve Spor Bakanı Moses Mawere tarafından imzalandı. 



"Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kampyongo imza koydu. 



"Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması" ve "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması" da Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı Malanji tarafından imzalandı.

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