Enis TABAK, Prizren () - Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Film Festivali'nde (PriFest), Türk yönetmenler ödül aldı. The Announcement (Duru) filmiyle katılan Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Fipresci' ödüllerine layık görüldü. Aynı festivalin Endüstri Bölümü Priforum Yarışması'na 'Gülizar' projesiyle katılan Türk yönetmen Belkis Bayrak da filminin tamamlanması için 50 Bin Euro PostProduction ödülüne layık görüldü. Ödülünü alan Bayrak, kendisine bu ödülü layık görenlere teşekkür etti. Başkent Priştine'de gerçekleşen Balkanların en önemli film festivallerinden 'Uluslararası Film Festivali'nde (PriFest), dünyanın birçok ülkesinden 70 film yer aldı. 4 farklı sinemada bir hafta boyunca süren festivalin kapanışı Priştine Devlet Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleşti. Törene dünyanın farklı ülkelerinden yönetmenler katıldı.
(Görüntülü) Türk yönetmenlere Kosova'daki 'Uluslararası Film Festivali'nde ödül
Enis TABAK, Prizren () - Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Film Festivali'nde (PriFest), Türk yönetmenler ödül aldı. The Announcement (Duru) filmiyle katılan Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun,...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
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