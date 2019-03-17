Yeni Zelanda () - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi. Heyet, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılandı. Türk heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peter ile görüştü.
(Görüntülü) Türk heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile görüştü
Yeni Zelanda () - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı...
17 Mart 2019 Pazar 11:36
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