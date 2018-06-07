(Görüntülü) Trump'tan sürpriz çıkış: Kim Jong Un'u, ABD'ye davet edebilirim

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak görüşmeye hazır olduğunu, zirvenin olumlu ve verimli geçmesi durumunda Kuzey Kore liderini, ABD'ye davet edebileceğini söyledi.





Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi Beyaz Saray'da kabul eden Trump, gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. İki lider, Japonya ve ABD arasındaki yatırım, ekonomik ilişkiler, ticaret ve Kuzey Kore ile ilgili durumunun ele alınacağını belirtti. Trump, bir soru üzerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da yapacağı görüşme ile ilgili olarak "Görüşme ayarlandı gibi görünüyor. Zirve başlamaya hazır. Konu her zaman değişebilir. Bu dünyada ne olacağını hiç bilemezsiniz" dedi.





Kuzey Kore'nin nükleer silahlar üretme girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini de belirten Trump, gerekli olması durumunda ABD'nin, Kuzey Kore'ye karşı daha fazla yaptırım uygulayabileceğini söyledi ve "Eğer nükleer silahsızlanma olmazsa, bu kabul edilemez. Yaptırımları kaldıramayız. Yaptırımlar oldukça güçlü. Daha fazla da ekleyebilirdim ama bunu bu aşamada yapmamaya karar verdim, ama bu olabilir" diye konuştu.





Trump, Kim Jong Un ile yapılacak görüşmeye çok iyi hazırlandığını belirterek "Çok fazla hazırlanmama da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu, tutumlarla ilgili, işlerin yapılmasını istemenizle ilgili. Sanıyorum çok yararlı bir görüşme olacak" dedi.





Trump, görüşmelerin olumlu ve verimli geçmesi durumunda Kim Jong Un'u ABD'ye davet edebileceğini söyledi. Kuzey Kore ile ilgili sorunların yıllar önce öteki yönetimler tarafından çözülmüş olması gerektiğini belirten Trump, "Ama yapamadılar, bu sorunu çözmek de bize kaldı, biz halledeceğiz" diye konuştu.