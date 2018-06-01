(Görüntülü ) Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un İle 12 Haziran'da Görüşeceğini Duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinden Singapur'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Trump, 12 Haziran'da gerçekleştirilecek görüşmenin "bir başlangıç" olacağını söyledi ve ekledi, "Bence bu çok başarılı bir görüşme olacak." Kim Yong-chol'un Washington ziyareti, kendisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur" açıklamasının ertesi gününde gerçekleşti.